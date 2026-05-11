Около 4,7 тыс. москвичей получили ключи от квартир в Можайском районе

«Жители Можайского района получили уведомления о начале переселения в ЗАО одними из первых. В апреле 2018 года к осмотру квартир в новостройках приступили почти 700 горожан из четырех старых домов на ул. Гродненская и ул. Красных Зорь. В настоящее время комфортное жилье в новостройках получили уже все участники программы из 31 старого дома, жители еще пяти находятся в процессе оформления документов. По трем адресам город также направил уведомления о начале расселения домов. За восемь лет договоры на жилье по программе реновации в Можайском районе заключили около 4,7 тыс. москвичей», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.
Всего в Можайском районе по программе реновации предстоит расселить 148 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат более 25,3 тыс. человек.
«На сегодня под заселение участникам программы реновации передано 11 жилых комплексов. Новостройки возведены с учетом принципов безбарьерной среды. Эти же критерии соблюдены при благоустройстве придомовых территорий, что особенно важно для горожан с ограниченными возможностями здоровья, пожилых новоселов и родителей с маленькими детьми. Всем участникам программы переселения из старого жилого фонда в новый доступна бесплатная услуга от города “Переезд по программе реновации”. Ее можно оформить в ближайшем центре информирования населения или оставить заявку онлайн на портале mos.ru, сделав свой переезд быстрым и комфортным. При этом город предоставит грузчиков и автотранспорт для перевозки личных вещей. С начала реализации программы реновации бесплатную помощь при переезде получили уже более 66 тысяч семей», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.