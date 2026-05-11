Около 4,7 тыс. москвичей получили ключи от квартир в Можайском районе

«На сегодня под заселение участникам программы реновации передано 11 жилых комплексов. Новостройки возведены с учетом принципов безбарьерной среды. Эти же критерии соблюдены при благоустройстве придомовых территорий, что особенно важно для горожан с ограниченными возможностями здоровья, пожилых новоселов и родителей с маленькими детьми. Всем участникам программы переселения из старого жилого фонда в новый доступна бесплатная услуга от города “Переезд по программе реновации”. Ее можно оформить в ближайшем центре информирования населения или оставить заявку онлайн на портале mos.ru, сделав свой переезд быстрым и комфортным. При этом город предоставит грузчиков и автотранспорт для перевозки личных вещей. С начала реализации программы реновации бесплатную помощь при переезде получили уже более 66 тысяч семей», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.