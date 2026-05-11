Тюменские ученые открыли новый вид одноклеточных в вечной мерзлоте

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открыли новый вид хищного одноклеточного организма, который сохранил жизнеспособность в вечной мерзлоте. Такая научная работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Микроорганизм был выделен из образца многолетнемерзлых отложений, отобранного с глубины примерно 9 м около реки Хейгияха в Надымском районе. Возраст пород, в которых он жил, оценивается в 39 тысяч лет. Исследования показали, что новый вид представляет собой обособленную эволюционную линию, родственную современным видам центрохелидных солнечников. Они питаются бактериями, другими одноклеточными эукариотами, грибами и мелкими многоклеточными, занимая важное место в микробных пищевых сетях.
«Вечная мерзлота традиционно рассматривается как уникальный резервуар древней микробной жизни, однако разнообразие и жизнеспособность протистов по-прежнему остаются слабо изученными. До настоящего времени сведения о жизнеспособных солнечниках в древних отложениях были крайне ограничены единичными находками из голоценовых осадков», — подчеркнула старший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Елена Герасимова.
