Тюменские ученые открыли новый вид одноклеточных в вечной мерзлоте

Микроорганизм был выделен из образца многолетнемерзлых отложений, отобранного с глубины примерно 9 м около реки Хейгияха в Надымском районе. Возраст пород, в которых он жил, оценивается в 39 тысяч лет. Исследования показали, что новый вид представляет собой обособленную эволюционную линию, родственную современным видам центрохелидных солнечников. Они питаются бактериями, другими одноклеточными эукариотами, грибами и мелкими многоклеточными, занимая важное место в микробных пищевых сетях.