Бойца Андрея Мещерякова с позывным «Царь» похоронят под Волгоградом

В Волгоградской области в городе Михайловка 11 мая 2026 года провожают в последний путь военнослужащего, который погиб в ходе спецоперации. Андрей Мещеряков служил в военной части 40321 7-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, у 25-летнего мужчины был позывной «Царь». Погиб он еще в октябре 2025 года.