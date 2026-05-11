«День Великой Победы»: Нижегородская область присоединилась к акции Общества «Знание»

Российское общество «Знание» проводит просветительскую акцию «День Великой Победы» (6+). По всей стране с 19 апреля по 17 мая проходят лекции, кинопоказы и тематические встречи, посвященные сохранению исторической памяти. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Так, в Нижегородской области площадками для тематических встреч с лекторами Общества «Знание» уже стали школы, колледжи и вузы региона. Кроме того, в рамках акции запущен совместный проект Российского общества «Знание», министерства образования Нижегородской области и регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» — «Без срока давности» (6+).
Ключевая цель проекта — сохранение исторической правды и защита памяти о Великой Отечественной войне от любых попыток переписывания прошлого. Важнейший вектор — патриотическое воспитание через преемственность поколений и личный пример. Такой подход формирует у молодежи твердые нравственные ориентиры, воспитывает уважение к воинской доблести как непреходящей ценности и укрепляет связь между героическим прошлым и настоящим.
«Проект “Без срока давности” — не просто лекции, это наш нравственный долг перед прошлым и будущим. Вместе с региональным министерством образования и Государственным фондом “Защитники Отечества” мы доносим до школьников и студентов историческую правду о геноциде советского народа и зверствах нацистских концлагерей без искажения. Сегодня, когда попытки переписать историю становятся все изощреннее, наша задача — дать молодежи региона твердые нравственные ориентиры. Мы обязаны говорить с ними честно: о героизме и трагедии, о трудовом подвиге тыла. Именно знание правды делает молодое поколение не просто слушателями, а настоящими хранителями Победы», — подчеркнул директор филиала Общества «Знание» в Нижегородской области Александр Митрофанов.
В качестве лекторов просветительской организации выступают в том числе ветераны специальной военной операции, которые не просто делятся личным опытом защиты Родины, но и проводят аналогии исторических событий. Так, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Нижнего Новгорода по молодежной политике и патриотическому воспитанию Сергей Харинов рассказал о преемственности поколений, причинах СВО и личном опыте участия в боевых действиях, о добровольческих подразделениях и подчеркнул, что победа — на стороне правды и справедливости. Он также упомянул, что бойцы защищают интересы мирных жителей. Лектор поделился, что сам получил ранение, смог выбраться с минного поля и уже в госпитале дистанционно прошёл дополнительное обучение, чтобы в дальнейшем работать со школьниками.
Участник СВО, советник при ректорате ННГУ им. Н. И. Лобачевского, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» в Нижегородской области Роман Зыков проведет лекцию на тему «Воинская доблесть как нравственный ориентир: военно-патриотическое воспитание в современных условиях» (12+).
В рамках проекта лекторы Общества «Знание» рассказывают школьникам и студентам о трагических и героических страницах истории нашей страны, знакомятся с удивительными изобретениями, приблизившими Победу, слышат имена легендарных воинов, сражавшихся за Родину, и оценивают вместе с лекторами масштаб трудового подвига тех, кто ковал оружие Победы в тылу. Кроме того, слушатели узнают о доблести и бесстрашии как героев прошлых лет, так и наших современников, а также затронут множество других важных тем, связанных с Великой Отечественной войной и памятью о ней. Также школьникам и студентам раскрывают правду о геноциде советского народа и зверствах нацистских концлагерей, осмысленных в уроках Нюрнбергского трибунала.
Кроме того, встречи (12+) в рамках акции «День Великой Победы» Общества «Знание» прошли для сотрудников Главного управления МЧС России по Нижегородской области. Директор Центра международного образования и сотрудничества НГПУ им. К. Минина Петр Чуприков рассказал о преступлениях нацистов против советских граждан.
Присоединиться к акции в качестве лектора может любой желающий, воспользовавшись подготовленными сценариями. Для удобства на сайте Общества «Знание» размещены готовые методические материалы: документальные фильмы с редкой хроникой, а также цикл кинолекций, раскрывающих темы уничтожения культуры нацистским режимом, трагедии концлагерей и значения Нюрнбергского процесса.
Помимо этого, состоялся специальный эфир для школьников «Изобретения Победы» (6+) в рамках проекта «Россия — мои горизонты» (6+). Слушатели узнали о научных достижениях советских ученых, работавших для нужд фронта и тыла.