Небесный огонь спалил пристройку к дому под Волгоградом

Пожар случился в ночь на 11 мая в Михайловском районе Волгоградской области. Причиной стала бушевавшая гроза, рассказывают местные жители.
В пристройку ударила молния, строение вспыхнуло мгновенно. Происшествие случилось на улице Республиканской после полуночи.
Горожане, поделившиеся видео, говорят: было очень страшно.
По данным МЧС площадь пристройки составляла около 20 квадратных метров. Она сгорела полностью. К счастью, никто из людей не пострадал, на соседние строения огонь не перебросился.
По данным ведомства, опасность пожаров сохранится в течение 11 и 12 мая в ряде районов региона. В то же время синоптики обещают ливни, грозы и штормовой ветер.
Видео: t.me/Onlinews34.