В красноярском Мичуринском в мае стартует строительство новой дороги

В мае в красноярском микрорайоне Мичуринский начнётся строительство новой дороги от улицы Волжской до Кутузова. Контракт на возведение объекта стоимостью 113 млн рублей уже заключён, сообщили в департаменте градостроительства администрации Красноярска. Протяжённость дороги составит более 600 метров. Она пройдёт вдоль дома по адресу Апрельская, 5и, и будет иметь две полосы движения. Для комфорта и безопасности жителей предусмотрены тротуары и четыре пешеходных перехода со светофорами. Новая дорога станет подъездом к строящейся школе и обеспечит дополнительный выезд из жилых комплексов. Завершить работы планируется в 2027 году. На время строительства для транспорта будет организован временный проезд к улице Кутузова, отметили в департаменте.