В России запретили распространять информацию о продаже оружия онлайн

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Московский суд признал запрещенными к распространению сведения о продаже боевого и охотничьего оружия онлайн с доставкой, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В сети в открытом доступе был выявлен сайт, который предлагает купить огнестрельное оружие — боевое ручное стрелковое и охотничье. Ресурс не требовал у пользователей документов и предоставлял доставку.
Суд установил, что сайт нарушает законодательство РФ, содержит сведения, способствующие совершению преступлений, негативно воздействует на граждан. Сведения на странице были признаны запрещенной к распространению информацией, указано в материалах.