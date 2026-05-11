Нижегородский безэкипажный катер победил на конкурсе инженерных проектов

Первое место в конкурсе инженерных проектов «Формируем будущее» занял безэкипажный катер, разработанный командой «КосмодроНН» из Нижегородской области. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского конкурса «Кибердром» по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В состав команды вошли ученики детского технопарка «Кванториум Бор» и курсанты Борского губернского колледжа, а также молодые сотрудники АНО «НПЦ БАС Нижегородской области». Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что соревнование «Формируем будущее» посвящено созданию беспилотных судов с применением современных технологий, включая CAD-системы, 3D-печать и материалы с необходимыми характеристиками.
Кроме того, ребята заняли второе место на этапе «Дронподготовка». В ходе него участники собирали, запускали и разбирали беспилотные летательные аппараты, формировали автономный полет и посадку, а также демонстрировали навыки управления и технического обслуживания. Также два нижегородца забрали победу в индивидуальных соревнованиях — в дисциплинах «Дрон-сим» и «Битва БЭКов».
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.