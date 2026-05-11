«Эпидемия»: доцент ПИМУ — о росте числа психических расстройств у подростков

За последние 10 лет число подростков с психическими расстройствами в России выросло на 53%. Нижегородская область не стала исключением: доцент кафедры психиатрии ПИМУ Иван Карпухин подтверждает «эпидемию» тревог, депрессий и даже биполярного расстройства у детей 15−17 лет. Портал «Живем в Нижнем» выяснил, в чем причина.
Цифры роста.
По данным Росстата, заболеваемость психическими расстройствами у подростков от 15 до 17 лет в России выросла на 53% за 10 лет. Стабильный рост числа таких диагнозов наблюдается с 2015 года. Увеличение заболеваемости отмечают и среди детей до 14 лет, однако в этой возрастной категории оно незначительное.
«Нижегородская область не исключение из общероссийской тенденции. Мы подтверждаем, что количество лиц с психическими расстройствами в возрастной категории 15−17 лет действительно возросло. Официальная статистика показывает существенный рост, и я бы сказал, что данные неофициальной статистики могут быть еще более выраженными», — рассказал Иван Карпухин.
По его словам, сейчас наблюдается своего рода «эпидемия» психических нарушений у детей и подростков — врачи все чаще выявляют расстройства разной степени тяжести: от аффективных и личностных до нарушений аутистического спектра.
У подростков от 15 до 17 лет чаще всего диагностируют расстройства аффективного спектра — в первую очередь, тревожные и депрессивные.
«Что касается расстройств личности, то до 16 лет этот диагноз не вполне правомочен: в более младшем возрасте речь идет об акцентуациях характера или физиологических особенностях. Выставляются диагнозы расстройств поведения, нарушений адаптации — это так называемые пограничные психические расстройства, которые со временем могут стабилизироваться», — говорит Иван Карпухин.
В последнее время нижегородские врачи всё чаще стали диагностировать у подростков биполярное расстройство. А вот расстройства шизофренического спектра, по словам психиатра, встречаются с той же частотой, что и прежде.
Живое общение вместо тревоги.
Главная причина роста числа психических диагнозов — огромный поток информации, который ежедневно обрушивается на детей и подростков.
«Это вызывает хроническое перенапряжение и приводит к дезадаптации, в том числе в психической сфере. Головной мозг человека окончательно созревает только после 20 лет, а в 15−17 лет он еще незрелый. На фоне колоссальной нагрузки возникает декомпенсация. Изначально это проявляется краткосрочными психическими расстройствами, но при продолжении воздействия стрессовых факторов и отсутствии своевременной помощи они могут переходить в хронические формы», — объяснил Иван Карпухин.
Родителям стоит внимательно следить за переменами в поведении подростка. Это первый сигнал, что с ребенком неладно.
«Если ребенок был рожден здоровым, без известной врожденной патологии, то сигналом служит любое нестандартное поведение: немотивированная агрессия, нехарактерная замкнутость, уход в себя. Важно сравнивать, как было до и как стало после», — отметил психиатр.
Внутренний мир подростка часто закрыт. Он не хочет рассказывать о проблемах родителям, но может открыться психологу. Главная рекомендация специалиста — это быть внимательными к своему ребенку.
«Будьте рядом: плавайте вместе, играйте в теннис, ходите в театр, читайте книги и обсуждайте их. За живым человеческим общением, которого сейчас всем нам очень не хватает, нужно находить время для близкой беседы. Только тогда вы не пропустите момент, когда с ребенком что-то произошло», — рекомендует Иван Карпухин.
Свою роль сыграло и то, что в обществе вырос интерес к ментальному здоровью. Люди теперь меньше боятся обращаться к специалистам, если подозревают у себя или у ребенка проблемы с психикой. А это, в свою очередь, помогает вовремя начать лечение и избежать куда более серьезных последствий.