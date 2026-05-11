Психиатр Карпухин заявил об «эпидемии» расстройств у нижегородских подростков

За последние 10 лет число подростков с психическими расстройствами в России выросло на 53%, такая же тенденция наблюдается в Нижегородской области. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказал доцент кафедры психиатрии ПИМУ Иван Карпухин.
По его словам, количество детей 15—17 с психическими расстройствами возросло. Существенный рост показывает официальная статистика, однако неофициальные данные могут быть еще более выраженными.
«Сейчас наблюдается своего рода “эпидемия” психических нарушений у детей и подростков. Все чаще выявляются расстройства разной степени тяжести: от аффективных и личностных расстройств до нарушений аутистического спектра. Их количество существенно увеличилось», — сообщил Иван Карпухин.
Чаще всего у подростков диагностируют тревожные и депрессивные расстройства, при этом большую распространенность получило биполярное расстройство. По словам врача, основная причина — огромный поток информации, который обрушивается на детей и подростков каждый день, вызывая хроническое перенапряжение и приводя к дезадаптации, в том числе в психической сфере.
«Головной мозг человека окончательно созревает только после 20 лет, а в 15−17 лет он еще незрелый. На фоне колоссальной нагрузки возникает декомпенсация», — объяснил Иван Карпухин.
Свою роль сыграл и возросший интерес общества к ментальному здоровью — люди теперь меньше боятся обращаться к специалистам.