Порядок пересмотра решений мировых судов изменился в Нижегородской области

Источник: Коммерсантъ

Порядок пересмотра вступивших в силу актов мировых судей и апелляционных решений районных судов по гражданским делам изменился в Нижегородской области с 10 мая. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Обжаловать такие судебные акты и другие определения районных, межрайонных и городских судов в кассационном порядке теперь необходимо в президиуме Нижегородского областного суда, а не в Первом кассационном суде общей юрисдикции, отмечается в сообщении.

Кассационные жалобы и представления при этом будут приниматься в президиум областного суда через суд первой инстанции, который обязан направить их вместе с делом в кассацию в трехдневный срок. По общему правилу жалобы могут быть поданы в президиум областного суда в течение трех месяцев со дня вступления обжалуемого постановления в законную силу.