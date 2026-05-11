Водитель сбежал после серьёзного ДТП на улице Родионова в Нижнем Новгороде

Ранним утром 10 мая на улице Родионова в Нижнем Новгороде произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Около 6:45 возле дома № 1 столкнулись Hyundai и Chery. По предварительным данным, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость, не учел плотность движения и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.