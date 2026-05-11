Московские компании изучили опыт цифровой трансформации на предприятиях КНР

Участники деловой миссии посетили крупнейшие производственные площадки Шанхая.

Представители компаний из Москвы изучили опыт цифровой трансформации крупнейших предприятий Китая в ходе деловой миссии. Повышение эффективности производства отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Участники деловой миссии посетили крупнейшие производственные площадки Шанхая. В их числе — индустриальный кластер «Заводов будущего», автомобильный концерн SAIC, а также завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем Shanghai Chaifu Robotics Co. Гости познакомились с инфраструктурой поддержки высокотехнологичных компаний, технологиями цифрового управления крупносерийным производством автомобилей и циклом разработки роботизированных систем.

Мария Багреева отметила, что ряд компаний-участников уже договорились о сотрудничестве по внедрению роботизированных решений на своих производствах. Например, при поддержке экспертов АНО «Мосстратегия» представители бизнес-миссии смогут адаптировать актуальные технологические решения и лучшие практики под специфику своих бизнес-процессов. Также у них есть возможность разработать стратегии цифровой трансформации для повышения эффективности деятельности и дальнейшего развития.

«Важно осуществить переход от внедрения точечных решений к комплексной цифровизации и роботизации рабочих процессов. В этой связи Шанхай был выбран неслучайно: это один из признанных лидеров внедрения роботов в экономику, где уже сегодня плотность роботизации в городской промышленности превышает 500 роботов на 10 тысяч работников, что более чем в три раза выше среднемирового показателя», — подчеркнула Мария Багреева.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.