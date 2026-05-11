Жителям Красноярского края напомнили о штрафах за разведение открытого огня

С 8 мая в крае действует особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

С 8 мая в большинстве муниципалитетов Красноярского края введен особый противопожарный режим, который продлится до 31 мая. Он призван снизить число ландшафтных пожаров. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры и использовать открытый огонь в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах, на землях линий электропередач, вблизи железнодорожных и автодорог.

Готовить пищу на мангалах, жаровнях, грилях разрешено только в границах населенного пункта или садового/дачного общества. Однако до зданий должно быть не менее пяти метров, а зона очистки вокруг мангала должна составлять минимум два метра.

В краевом МЧС напомнили, что грозит за нарушение правил во время особого противопожарного режима. Так, гражданам придется заплатить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 60 тысяч рублей, ИП — от 60 до 80 тысяч рублей и юрлицам — от 400 до 800 тысяч рублей.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
