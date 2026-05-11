Метеорологи: После двадцатиградусного тепла в Калининградскую область придут обильные дожди и похолодание

После двадцатиградусного тепла в Калининградскую область вернутся дожди и похолодание. Ухудшение погоды ожидается со вторника, 12 мая. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В понедельник, 11 мая, воздух в регионе прогреется до +21°C. Со вторника ожидается значительное похолодание. Температура воздуха опустится до +7…+10°C, а в среду — до +9…+12°C. В регионе прогнозируют обильные дожди и порывистый ветер.
«Во второй половине недели предварительные расчёты демонстрируют шансы на более теплую и комфортную погоду благодаря смещению гребня антициклона к Восточной Европе и прогреву умеренной воздушной массы. Так, начиная с четверга и к концу недели дневные температуры могут повыситься до ~+17…+20°C, ночи при этом будут прохладными (~+6…+10°C)» — рассказали эксперты.
