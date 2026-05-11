Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы могут поучаствовать в фотоконкурсе в честь юбилея «Золотого кольца»

Города региона включили в турмаршрут в 2026 году.

Источник: Живем в Нижнем

Жителей Нижегородской области приглашают к участию в фотоконкурсе, приуроченному к 60-летию «Золотого кольца». Об этом сообщили представители АНО «Национальные приоритеты».

Напомним, что в 2026 году в туристический маршрут включили десять городов и сел региона, в том числе Нижний Новгород.

Фотоконкурс, организованный при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», включает в себя следующие номинации: «Архитектурная доминанта», «Природное Золотое кольцо», «Городские истории», «Гастрономические чудеса», «Люди Золотого кольца». Участникам предлагают отправить зимние, весенние, летние и осенние кадры. Авторов лучших работ отметят призами.

Фотографии с самыми впечатляющими местами обновленного «Золотого кольца» появятся на интерактивной карте, которая станет ориентиром для путешественников.

Заявки принимаются на сайте конкурса до 31 августа 2026 года. Победителей объявят в конце сентября 2026 года. Подробные условия конкурса и форма для подачи заявки доступны на сайте золотоекольцо60.рф.

Ранее мы писали, что 75 тысяч человек побывали на выставке «АРТ МИР-2026» на Нижегородской ярмарке.