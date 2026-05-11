Нижегородцы могут поучаствовать в фотоконкурсе в честь юбилея «Золотого кольца»

Жителей Нижегородской области приглашают к участию в фотоконкурсе, приуроченному к 60-летию «Золотого кольца». Об этом сообщили представители АНО «Национальные приоритеты».
Напомним, что в 2026 году в туристический маршрут включили десять городов и сел региона, в том числе Нижний Новгород.
Фотоконкурс, организованный при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», включает в себя следующие номинации: «Архитектурная доминанта», «Природное Золотое кольцо», «Городские истории», «Гастрономические чудеса», «Люди Золотого кольца». Участникам предлагают отправить зимние, весенние, летние и осенние кадры. Авторов лучших работ отметят призами.
Фотографии с самыми впечатляющими местами обновленного «Золотого кольца» появятся на интерактивной карте, которая станет ориентиром для путешественников.
Заявки принимаются на сайте конкурса до 31 августа 2026 года. Победителей объявят в конце сентября 2026 года. Подробные условия конкурса и форма для подачи заявки доступны на сайте золотоекольцо60.рф.
Ранее мы писали, что 75 тысяч человек побывали на выставке «АРТ МИР-2026» на Нижегородской ярмарке.