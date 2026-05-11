В Краснодаре обсудили использование цифровых решений в агротехклассах

Их внедрение позволит повысить интерес школьников к профессиям в сфере сельского хозяйства.

Цифровые решения для реализации образовательной программы агротехклассов обсудили в Краснодаре на вебинаре «Научная среда ИСМО». Такие классы открывают по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Мероприятие объединило представителей системы образования, высших учебных заведений и школ региона. Как рассказали в пресс-службе университета, ключевыми спикерами от Кубанского государственного аграрного университета стали проректор по учебной работе Алексей Петух и заведующий кафедрой эксплуатации и технического сервиса Евгений Труфляк. Они представили практические наработки университета по созданию современной цифровой среды.

В своих выступлениях представители вуза рассказали, как университет выстраивает взаимодействие со школьниками и педагогами. Участникам показали, как с помощью онлайн-платформ, виртуальных туров и цифровых сервисов можно повысить интерес школьников к аграрным профессиям и сделать процесс поступления более понятным. Также были представлены образовательные модули и цифровые инструменты, которые используются для методической поддержки учителей в сельских и городских школах.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.