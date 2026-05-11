В Ростове прогнозируют магнитные бури на короткой рабочей неделе

В пятницу и субботу, 15 и 16 мая, на донской регион резко обрушится магнитная буря уровня G1 с Кр-индексом 5. В воскресенье, 17 мая, магнитная активность снизится, но останется возмущенной. При этом она не будет достигать показателя бури.