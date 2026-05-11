В Ростове прогнозируют магнитные бури на короткой рабочей неделе

Жителей Дона предупредили о магнитной буре 15 и 16 мая.

На короткой рабочей неделе в Ростове-на-Дону и области ожидаются магнитные бури. Обновленный прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Спокойная магнитосфера сохранится в выходной день, 11 мая, а также в течение трех рабочих дней, с 12 по 14 мая.

В пятницу и субботу, 15 и 16 мая, на донской регион резко обрушится магнитная буря уровня G1 с Кр-индексом 5. В воскресенье, 17 мая, магнитная активность снизится, но останется возмущенной. При этом она не будет достигать показателя бури.

Напомним, уровень от G1 до G5 означает интенсивность геомагнитных бурь, а Кр-индекс — показатель геомагнитной активности Земли, отражающий уровень возмущений ее магнитного поля. Метеозависимым людям при возмущениях магнитосферы рекомендуют больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

