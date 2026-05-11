Лучшего проводника пассажирского вагона выбрали в столице

«Профессия проводника пассажирского вагона по праву считается на железной дороге одной из самых непростых. Проводник — это лицо поезда и опора пассажира: человек, чья забота начинается с первой минуты в вагоне и не заканчивается до самой конечной станции», — приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.
Финальные испытания провели в формате проверки профессионального мастерства. Участники прошли теоретический экзамен на знание нормативов и правил, представили творческую визитку, раскрывающую личность специалиста, а также выполнили практические задания, максимально приближенные к реальным ситуациям в рейсе. Конкурсанты демонстрировали безупречную подготовку вагонов, умение оперативно находить забытые вещи пассажиров и навыки экстренного реагирования при условных возгораниях. Взаимное уважение конкурсантов, стремление к совершенствованию навыков и общее желание показать высочайший уровень профессионализма создали среду, позволившую специалистам высокого класса раскрыться творчески. Такой настрой позволил участникам показать не только отточенные навыки, но и внутреннюю готовность к любым ситуациям на железной дороге.
По итогам финальных испытаний победителем конкурса стала Ирина Шинкарук, продолжающая семейную династию железнодорожников. В этой сфере она работает уже 22 года. Второе место в состязаниях занял Артем Иванов, а третье — Анастасия Арусой. Конкурс «Московские мастера» для проводников пассажирского вагона стал признанием ежедневного труда специалистов, обеспечивающих комфортные и безопасные железнодорожные перевозки. Победители конкурса получат звание «Московский мастер» и денежные гранты: 300 тыс. руб. за первое место, 200 тыс. — за второе и 150 тыс. — за третье.