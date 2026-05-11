Лучшего проводника пассажирского вагона выбрали в столице

Финальные испытания провели в формате проверки профессионального мастерства. Участники прошли теоретический экзамен на знание нормативов и правил, представили творческую визитку, раскрывающую личность специалиста, а также выполнили практические задания, максимально приближенные к реальным ситуациям в рейсе. Конкурсанты демонстрировали безупречную подготовку вагонов, умение оперативно находить забытые вещи пассажиров и навыки экстренного реагирования при условных возгораниях. Взаимное уважение конкурсантов, стремление к совершенствованию навыков и общее желание показать высочайший уровень профессионализма создали среду, позволившую специалистам высокого класса раскрыться творчески. Такой настрой позволил участникам показать не только отточенные навыки, но и внутреннюю готовность к любым ситуациям на железной дороге.