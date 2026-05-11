Нижегородский университет проведет серию вебинаров «День открытых дверей»

Цикл вебинаров «День открытых дверей» организует с 12 по 21 мая Университет «НЕЙМАРК», созданный по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Руководство и преподаватели университета вместе с экспертами и партнерами познакомят слушателей с новыми сетевыми программами вуза и ответят на вопросы в режиме онлайн. Спикером вводного вебинара «Как выбрать программу обучения в 2026-м: обзор девяти направлений и карьерных треков» 14 мая выступит и. о. ректора Университета «НЕЙМАРК» Дмитрий Колесников.
Слушатели вебинара «Как ИТ меняет города и помогает инженерам строить будущее» узнают, как цифровые технологии применяются в строительстве и управлении городской инфраструктурой и какие навыки нужно получить для работы с современными технологиями информационного моделирования. 25 мая на вебинаре «Как биоинженеры спасают жизни людей каждый день» расскажут о том, как анализ биоданных применяется в медицине и фармакологии.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.