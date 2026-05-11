Комбинат школьного питания: минским школьникам не нравятся салаты

Директор комбината школьного питания Людмила Крупская в эфире телеканала ОНТ сказала, минским школьникам не нравятся салаты.
Ранее правительство Беларуси рассказало о появлении полуфабрикатов в школьном питании. В Минске в школьное меню намереваются внедрить блинчики с разными начинками или же наггетсы, которые предлагают учащимся в тестовом режиме.
— Сегодня мы предлагаем блюда ребятам, которые понятны, те блюда, которые они привыкли есть дома. Мы ушли от салатов, не нравятся детям салаты, но при этом мы предлагаем порционный овощ для того, чтобы все-таки получать те самые витамины, — пояснила Людмила Крупская.
Также планируется пересмотреть количество приемов пищи.
Тем временем чиновница сказала, можно ли отказаться от прохождения учебно-полевых сборов для 10-классников в Беларуси: «Если не будет аттестован, значит, не будет переведен в 11 класс».
