Нижегородцам порекомендовали посолить бассейн на своей даче

Идеальную среду для купания в бассейне на даче создадут несколько мешков поваренной соли, об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека» со ссылкой на слова лора-врача Григория Белозерова.
Специалисты поясняют, что хлор в чистом виде агрессивен. Если же в бассейне установлен хлоргенератор, соль превращается в «мягкий» хлор. Такая вода не раздражает слизистые, не сушит кожу и не портит волосы.
«Вы выходите из воды с ощущением свежести, а не стянутости», — отмечают эксперты.
Без дорогой химии вода в «соленом» бассейне дольше остается прозрачной и не «зацветет» — водорослям и бактериям там живется несладко.
Кроме того, слабый солевой раствор полезен для организма: снимает отечность, тонизирует мышцы и суставы, помогает заживлять мелкие царапины и раздражения на коже.
Чтобы «посолить» бассейн правильно, необходимо использовать 3−4 кг соли на 1 кубический метр (1000 л) воды. При этом брать только соль сорта «Экстра» или высший сорт. Никакого йода или добавок, техническая соль может оставить желтые пятна на стенках.
