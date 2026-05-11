Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Худрук ансамбля «Завалинка» Николай Игнатович скончался в Новосибирске

Недавно коллектив вернулся из Москвы с победой на фестивале.

Источник: «Нескучный Советский»

В Новосибирске на 44-м году жизни скоропостижно скончался художественный руководитель Народного ансамбля русской песни «Завалинка» Николай Игнатович. О смерти баяниста сообщают жители микрорайона ОбьГЭС в соцсетях. Информация появилась в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте».

«19 мая ему исполнилось бы 44 года. Многие жители ОбьГЭСа знали и видели его на праздниках, где участвовала “Завалинка”. Недавно ансамбль вернулся из Москвы, где они стали лауреатами очередного фестиваля. Весёлый и позитивный баянист», — передаёт паблик «На ОбьГЭСе».

По информации паблика, несколько дней назад Игнатович попал в больницу с внутренним кровотечением, причины которого остаются загадкой. Коллектив «Завалинка» был создан в 2001 году на базе ДК «Приморский», а с 2004 года носит звание «Народный коллектив».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске 28 апреля скончался сотрудник Управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур. Об этом НГС сообщила его супруга Елена. Мужчине было 43 года.