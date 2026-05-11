Худрук ансамбля «Завалинка» Николай Игнатович скончался в Новосибирске

В Новосибирске на 44-м году жизни скоропостижно скончался художественный руководитель Народного ансамбля русской песни «Завалинка» Николай Игнатович. О смерти баяниста сообщают жители микрорайона ОбьГЭС в соцсетях. Информация появилась в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте».
«19 мая ему исполнилось бы 44 года. Многие жители ОбьГЭСа знали и видели его на праздниках, где участвовала “Завалинка”. Недавно ансамбль вернулся из Москвы, где они стали лауреатами очередного фестиваля. Весёлый и позитивный баянист», — передаёт паблик «На ОбьГЭСе».
По информации паблика, несколько дней назад Игнатович попал в больницу с внутренним кровотечением, причины которого остаются загадкой. Коллектив «Завалинка» был создан в 2001 году на базе ДК «Приморский», а с 2004 года носит звание «Народный коллектив».
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске 28 апреля скончался сотрудник Управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур. Об этом НГС сообщила его супруга Елена. Мужчине было 43 года.