«Быть матерью — величайшая привилегия». Не играющая девятый месяц белоруска Виктория Азаренко сделала заявление

Виктория Азаренко не выступала в официальных матчах с 29 августа 2025 года, когда в третьем круге US Open проиграла Джессике Пегуле. Идет уже девятый месяц без турниров… За это время бывшая экс-первая ракетка и победительница двух турниров «Большого шлема» опустилась на 215 место в рейтинге.