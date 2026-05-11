«Быть матерью — величайшая привилегия». Не играющая девятый месяц белоруска Виктория Азаренко сделала заявление

36-летняя белорусская теннисистка, живущая в США, в День матери, который отмечался в Америке 10 мая, с особым чувством сказала об этом празднике.
— Быть матерью — величайшая привилегия в моей жизни. Счастливого Дня матери, — написала Азаренко в социальных сетях*.
Напомним, что ее сыну Лео идет десятый год — он родился в декабре 2016-го. Мальчик растет спортивным, он увлекается хоккеем и футболом.
Лео — сыну Виктории — в 2026 году исполнится 10 лет.
Виктория Азаренко не выступала в официальных матчах с 29 августа 2025 года, когда в третьем круге US Open проиграла Джессике Пегуле. Идет уже девятый месяц без турниров… За это время бывшая экс-первая ракетка и победительница двух турниров «Большого шлема» опустилась на 215 место в рейтинге.
