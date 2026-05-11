В Красноярском крае работает горячая линия по вопросам детского отдыха

11 мая в Красноярском крае заработала горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Специалисты расскажут, как выбрать лагерь и подготовить ребенка к поездке.
В будни звонки принимают по номеру: 8 (391)226−89−50. Также можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру единого консультационного центра: 8−800−555−49−43.
Пообщаться со специалистами можно будет до 22 мая.
