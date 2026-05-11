Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Баксане в Кабардино-Балкарии школьники узнали о поступлении в агровуз

Им рассказали о целевых местах, что является гарантией бесплатного обучения и трудоустройства.

Источник: Национальные проекты России

Профориентационные мероприятия состоялись для учеников школ № 4 и 9 в городе Баксане Кабардино-Балкарской Республики. Такие встречи отвечают задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета.

Занятия провели преподаватели вуза. Школьникам рассказали о целевых местах, что является прямой гарантией бесплатного обучения и трудоустройства по востребованным специальностям. Также ребята узнали о количестве мест по контрольным цифрам приема и на контрактной основе. Обсуждались в том числе минимальные проходные баллы ЕГЭ по различным направлениям.

В ходе мероприятий ученики с интересом задавали вопросы, что способствовало более глубокому пониманию процесса выбора профессии. Подобные профориентационные встречи преподавателей со школьниками проводятся на постоянной основе и помогают подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.