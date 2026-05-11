В Баксане в Кабардино-Балкарии школьники узнали о поступлении в агровуз

Профориентационные мероприятия состоялись для учеников школ № 4 и 9 в городе Баксане Кабардино-Балкарской Республики. Такие встречи отвечают задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета.
Занятия провели преподаватели вуза. Школьникам рассказали о целевых местах, что является прямой гарантией бесплатного обучения и трудоустройства по востребованным специальностям. Также ребята узнали о количестве мест по контрольным цифрам приема и на контрактной основе. Обсуждались в том числе минимальные проходные баллы ЕГЭ по различным направлениям.
В ходе мероприятий ученики с интересом задавали вопросы, что способствовало более глубокому пониманию процесса выбора профессии. Подобные профориентационные встречи преподавателей со школьниками проводятся на постоянной основе и помогают подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.