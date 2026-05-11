Белоруска Арина Соболенко сказала о любви и истории, которая не всегда заканчивается так, как хочется

Арина Соболенко сделала откровенное признание о любви и неудаче.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после неудачного турнира в Риме сделала признание.

— Не каждая история заканчивается так, как вы хотите. Но каждая глава учит вас чему-то. Рим, спасибо за любовь. Ciao bella, увидимся скоро, — написала Арина в социальных сетях*.

Напомним, что Соболенко проиграла 9 мая в Риме матч третьего круга турнира WTA-1000 27-й ракетке румынке Соране Кырстя со счетом 6:2, 3:6, 5:7. Следующим ее турниром будет «Ролан Гаррос», который начинается 25 мая. Прочитайте, что произошло после сенсационного поражения Арины Соболенко в Риме от Кырсти: «Проблема в пояснице ограничивает мою подвижность».

*Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.