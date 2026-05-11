Нижегородский врач советует дачникам солить воду в бассейне на участке

Нижегородским дачникам рекомендуют «посолить» бассейн для идеального купания. Об этом пишет главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на лор-врача Григория Белозерова.
Медик напомнил, что хлор в чистом виде может «вести себя» агрессивно. Если бассейн оборудован генератором, то соль превращается в «мягкий» хлор. Такая вода безопасна для кожи: нет раздражения слизистых, сухости и ощущения стянутости.
«Без дорогой химии вода в “солёном” бассейне дольше остается прозрачной и не “зацветёт” — водорослям и бактериям там живётся несладко», — напомнили дачникам.
Слабый солевой раствор принесет пользу организму: снятие отёчности, тонус мышц и суставов, заживление мелких царапин и раздражений. Нижегородцам советуют добавлять 3−4 кг поваренной соли на 1 кубический метр воды. При этом использовать следует только сорта «Экстра» или высший сорт.
«Никакого йода или добавок. Техническая соль может оставить желтые пятна на стенках», — говорится в сообщении.
