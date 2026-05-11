Участники проекта «Герои НовоСибири» изучают ИИ-инструменты

Курс для региональных органов власти «ИИ-трансформация профессии» проходят участники проекта «Герои НовоСибири» в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
«Искусственный интеллект — уже не просто тренд или дань моде, это незаменимый инструмент повышения личной эффективности и многих процессов в госуправлении. Курс позволяет погрузиться в промпт-инжиниринг, освоить навык формулировки запросов искусственному интеллекту под решение различных повседневных задач и научиться применять его для анализа данных, создания документов, оптимизации процессов и работы с обращениями граждан», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Курс построен на реальных кейсах из государственной практики и нацелен на внедрение полученных навыков в ежедневную работу. В ходе интенсива участники изучают, что такое ИИ и большие языковые модели, чем полезен искусственный интеллект в работе и какие есть доступные ИИ-сервисы. Также они узнают, как выбрать подходящий инструмент в зависимости от задачи, бюджета и требований информационной безопасности.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.