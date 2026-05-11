Мощная вспышка класса М случилась на Солнце 11 мая — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности рассказали в телеграм-канале Института космических исследований Российской академии наук.
Класс вспышки оказался M5.7. Она случилась с обратной стороны Солнца новой активной области 4436. По мнению ученых, пока вспышка не затронет Землю. Однако через два дня данная группа пятен окажется в зоне влияния на планету.
Как правило, вспышки на Солнце оказывают влияние на метеочувствительных людей. Это может быть выражено в головокружении, головной боли, чувстве усталости и так далее.
