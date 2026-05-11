Почему уральские промышленники стали все чаще приглашать в цеха туристов

Если среда вокруг памятника не стимулирует туристов оставлять деньги на территории, экскурсии превращаются просто в лишнюю нагрузку. Контакт между историками и туроператорами не всегда налажен: одни считают, что памятники сами по себе являются центрами притяжения, другие беспокоятся о бытовых потребностях гостей — есть ли рядом парковка, кафе, сувенирная лавка? А этим промзоны, как правило, похвастать не могут. Пока большинство проектов (фестивали, креативные кластеры и передвижные экспозиции на заводах), которые инициируют краеведы, реализуются либо на добровольные пожертвования, либо на гранты — на них никто не зарабатывает.