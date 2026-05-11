Глава Минсельхоза ознакомилась с ходом посевной в Воронежской области

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетили с рабочим визитом Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым они осмотрели ряд предприятий АПК и ознакомились с ходом посевной компании, Информацию сообщили в пресс-службе правительства региона 10 мая.
Высокие гости побывали на семейной экоферме Сухановых в Лискинском районе, ознакомились с работой молочно-товарного комплекса в селе нижэний Мамон, а также посетили Калачеевский район, где вовсю идёт весенняя посевная компания.
Так, например, на полях Меловатского сельского поселения сейчас идет сев подсолнечника. О работе сельхозпредприятий главе Минсельхоза доложил руководитель района Николай Котолевский.
Особое внимание — фермерским хозяйствам. Руководитель КФХ Сергей Мирошников рассказал, что уже более 20 лет предприятие занимается выращиванием зерновых и масличных культур, делая ставку на отечественные семена.
В целом в регионе ранние зерновые культуры посеяны на площади 353 тыс. га — это 68% от плана; сахарная свекла — на 73 тыс. га (56%); продолжается сев кукурузы, сои, подсолнечника и проса. Проблем с удобрениями, семенами, техникой, топливом и другими ресурсами в регионе нет.