Свыше 7 тыс. автобусов и электробусов подготовили к летнему сезону в Москве

«Сегодня наземный городской транспорт столицы обслуживает более 780 маршрутов, поэтому мы заботимся о том, чтобы он оставался комфортным и безопасным для пассажиров в любое время года, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Автобусы, электробусы и трамваи полностью переведены на летний режим работы, который продлится до осени и наступления первых похолоданий», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В рамках подготовки специалисты протестировали климатические системы в салонах автобусов и электробусов, очистили и заменили фильтры, заправили хладагент, проверили резиновые уплотнители на дверях, окнах и люках для более эффективной работы кондиционеров. В трамваях провели техобслуживание систем кондиционирования. Также были проинструктированы водители по работе в меняющихся дорожных условиях. Более 550 трамваев обслуживают 36 маршрутов, в том числе Московские трамвайные диаметры из Метрогородка до метро «Университет» и из Новогиреево в Чертаново. С 2018 года автобусы активно заменяют на электробусы: этот экологичный транспорт повышает качество поездок, доставляя пассажиров к станциям рельсового каркаса, социальным и культурным объектам.
С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона (с 14:00 меняется с холодного на тeплый оттенок), увеличенный на 18% передний указатель маршрута, электрический обогреватель и увеличенный запас хода — до 80−90 км. Среди преимуществ также снижение выбросов углекислого газа на 60 тонн в год на каждый заменeнный автобус, плавный ход, отсутствие шума и вибраций. В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения с увеличенной на 15% накопительной площадкой, местами для ручной клади, световыми полосками на дверях. Все электробусы оборудованы USB-слотами, медиаэкранами, климат-контролем, цифровыми валидаторами, откидной аппарелью и кнопками вызова водителя для маломобильных пассажиров.