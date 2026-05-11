Свыше 7 тыс. автобусов и электробусов подготовили к летнему сезону в Москве

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона (с 14:00 меняется с холодного на тeплый оттенок), увеличенный на 18% передний указатель маршрута, электрический обогреватель и увеличенный запас хода — до 80−90 км. Среди преимуществ также снижение выбросов углекислого газа на 60 тонн в год на каждый заменeнный автобус, плавный ход, отсутствие шума и вибраций. В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения с увеличенной на 15% накопительной площадкой, местами для ручной клади, световыми полосками на дверях. Все электробусы оборудованы USB-слотами, медиаэкранами, климат-контролем, цифровыми валидаторами, откидной аппарелью и кнопками вызова водителя для маломобильных пассажиров.