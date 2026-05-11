В Ростове ожидаются магнитные бури 14−15 мая

В дни геомагнитных колебаний люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать головные боли, утомляемость или общее недомогание. Чтобы легче пережить этот период, медики и учёные советуют чаще отдыхать и избегать переутомления, скорректировать питание, исключив тяжёлую, жирную и излишне стимулирующую пищу, пить больше воды и по возможности находиться на свежем воздухе.