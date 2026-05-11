В Ростове ожидаются магнитные бури 14−15 мая

По прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии, в Ростове-на-Дону в период с 14−15 мая будут магнитные бури категории G1.
Бури уровня G1 обычно не несут серьёзной угрозы для здоровья, однако метеозависимым людям рекомендуется проявить чуть больше внимания к своему состоянию в указанные даты.
В дни геомагнитных колебаний люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать головные боли, утомляемость или общее недомогание. Чтобы легче пережить этот период, медики и учёные советуют чаще отдыхать и избегать переутомления, скорректировать питание, исключив тяжёлую, жирную и излишне стимулирующую пищу, пить больше воды и по возможности находиться на свежем воздухе.