Экс-депутат гордумы, уехавший в ФРГ, скрыл на участке незарегистрированный особняк

Арбитражный суд Пермского края отказал экс-депутату гордумы Перми Сергею Захарову в удовлетворении жалобы на действия его финансового управляющего. Ильи Папилина. Он потребовал от суда заставить управляющего заключить договор по продаже имущества должника его жене Саре Захаровой. В числе имущества — половина доли в гараже, половина доли участка в 1500 кв. м. в деревне Мостовая (Пермский округ). Еще в 2021 году депутат разделил со своей женой имущество, поэтому она получила преимущественное право на его выкуп, установил ранее суд. В частности, за долю в земельном участке госпожа Захарова должна была выплатить 306 тыс. рублей. Однако управляющий не стал заключать договор.