В Юргинском аграрном техникуме в Прикамье прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации города Юрги.
В техникуме были организованы мастер-классы и профессиональные пробы. Они позволили школьникам определить свои предпочтения и склонности к профессиям, востребованным в сельском хозяйстве.
Также для ребят была организована познавательная экскурсия. В ходе нее они ознакомились с эксплуатацией и ремонтом сельскохозяйственной техники и оборудования, логистикой, техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. В конце мероприятия каждый гость получил возможность прокатиться с инструктором на тракторе.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.