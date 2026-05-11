В Самаре утвердили границы четырех объектов культурного наследия

В ГИООКН Самарской области издали приказ об утверждении границ четырех объектов культурного наследия.

Согласно документу, в список вошли: дом А. А. Титова и дача купца В. Н. Башкирова, дача купца В. М. Сурошникова, а также загородный ресторан. Все объекты расположены на территории санатория ПриВо «Волга».

Отмечается, что в границах объектов разрешен ремонт, реставрация, консервация, благоустройство без изменения особенностей. Объект также можно приспособить для современного использования.

В списке запретов оказались снос, хозяйственная деятельность, создающая угрозы повреждения, установка кондиционеров, антенн и других технических устройств, размещение капитальных объектов, вырубка зеленых насаждений.