В Шарыпово сотрудники Госавтоинспекции заложили «Аллею Славы» из кедров

Возле здания отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Шарыповский» в Красноярском крае сотрудники ведомства высадили саженцы кедра. Таким образом дорожные полицейские почтили память героев — участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и локальных конфликтов. Каждое дерево стало символом связи поколений и благодарности защитникам. Акцию «Аллея Славы» приурочили к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Госавтоинспекции МВД России. Напомним, в красноярском микрорайоне Преображенский стартовало благоустройство общественного пространства «Преолес», в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».