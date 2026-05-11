В Улан-Удэ предпринимателей научат работать с нейросетями

Мастер-класс «Нейросети как инструмент повышения личной и профессиональной эффективности» пройдет 20 мая в Улан-Удэ по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятии.
На мероприятии обсудят автоматизацию рутины через готовые шаблоны и GPT, форматы контента в 2026 году, цифровых аватаров и голосовых двойников, дорожную карту внедрения ИИ и базовое программирование. Спикером выступит эксперт по прикладному искусственному интеллекту и аналитике данных Алексей Сампилов. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
«Во время мастер-класса участников ждут разбор реальных кейсов применения нейросетей по разным направлениям бизнеса, практический анализ бизнес-сценариев слушателей и живой обмен опытом, готовые стратегии и инструменты для бесшовной интеграции ИИ в ежедневные рабочие процессы», — рассказали специалисты центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.