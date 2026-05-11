1,387 млн жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию

В Нижегородской области подвели итоги диспансеризации взрослого населения за 2025 год и первый квартал 2026 года. Об этом сообщили в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики в ходе совещания с губернатором Глебом Никитиным.
Всего профилактические осмотры прошли более 1,38 млн жителей региона, при этом у 48,8 тысячи человек хронические неинфекционные заболевания были выявлены впервые. В структуре диагнозов преобладают болезни системы кровообращения, органов дыхания, сахарный диабет и онкология. Также проверку репродуктивного здоровья прошли 345 тысяч нижегородцев.
Специалисты отмечают, что основными факторами риска остаются нерациональное питание (43,9%) и низкая физическая активность (41,9%). Заместитель министра здравоохранения Татьяна Коваленко подчеркнула, что большинство этих показателей поддаются коррекции при активной просветительской работе.
