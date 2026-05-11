Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1,387 млн жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию

Медики выявили почти 49 тысяч случаев хронических заболеваний и оценили главные факторы риска для здоровья нижегородцев.

В Нижегородской области подвели итоги диспансеризации взрослого населения за 2025 год и первый квартал 2026 года. Об этом сообщили в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики в ходе совещания с губернатором Глебом Никитиным.

Всего профилактические осмотры прошли более 1,38 млн жителей региона, при этом у 48,8 тысячи человек хронические неинфекционные заболевания были выявлены впервые. В структуре диагнозов преобладают болезни системы кровообращения, органов дыхания, сахарный диабет и онкология. Также проверку репродуктивного здоровья прошли 345 тысяч нижегородцев.

Специалисты отмечают, что основными факторами риска остаются нерациональное питание (43,9%) и низкая физическая активность (41,9%). Заместитель министра здравоохранения Татьяна Коваленко подчеркнула, что большинство этих показателей поддаются коррекции при активной просветительской работе.

Ранее сообщалось, что определен генподрядчик строительства нижегородского онкоцентра.