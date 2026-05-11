Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбург станет площадкой для роуд-шоу из Астаны

Астана представит свой туристический потенциал на роуд-шоу в Екатеринбурге.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге 22 мая пройдет роуд-шоу, которое организует Центр развития туризма Астаны. В рамках мероприятия столица Казахстана представит екатеринбуржцам свой туристический потенциал.

— Программа предусматривает обзор ключевых достопримечательностей, инфраструктуры и актуальных возможностей для приема туристов. Цель мероприятий — продвижение туристского потенциала, расширение сотрудничества в сфере туризма, увеличение взаимных турпотоков, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что в составе делегации будут гостиницы, авиакомпании, туроператоры и другие участники сферы туризма. В ходе мероприятия пройдут деловые встречи между представителями Екатеринбурга и Астаны, итогом которых может стать подписание меморандумов о сотрудничестве.

Отмечается, что подобные роуд-шоу также состоятся в Москве, Омске и Новосибирске.