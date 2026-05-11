В Ростовской области поставщика медизделий обвинили в махинациях с госконтрактом

Предварительно, медучреждение заключило с организацией-поставщиком госконтракт на поставку ультразвукового инструмента на общую сумму в 1,9 млн рублей. Однако позже оказалось, что инструмент не был зарегистрирован в установленном порядке. Оборудование не подходило по требованиям заказчика и законодательства.
В итоге «неустановленных сотрудников из числа руководства организации-поставщика» начали подозревать в уголовном нарушении (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).
— Для проверки информации, а также для подтверждения возможной противоправной деятельности проведена проверка. По ее результатам примут процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
