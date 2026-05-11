В Ростовской области поставщика медизделий обвинили в махинациях с госконтрактом

Операция «Пангея»: полицейские Ростовской области проверяют госконтракт на 1,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 16 по 20 марта полицейские Ростовской области приняли участие в международной операции «Пангея». Она проходила под эгидой Генерального секретариата Интерпола. В ходе операции заподозрили нарушения при поставке оборудования одно из медицинских учреждений, сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Предварительно, медучреждение заключило с организацией-поставщиком госконтракт на поставку ультразвукового инструмента на общую сумму в 1,9 млн рублей. Однако позже оказалось, что инструмент не был зарегистрирован в установленном порядке. Оборудование не подходило по требованиям заказчика и законодательства.

В итоге «неустановленных сотрудников из числа руководства организации-поставщика» начали подозревать в уголовном нарушении (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

— Для проверки информации, а также для подтверждения возможной противоправной деятельности проведена проверка. По ее результатам примут процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

