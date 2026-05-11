Семинар по маркировке товаров «Честный знак» проведут в нижегородском технопарке

Нижегородских производителей и импортеров научат маркировать товары через систему «Честный знак». Бесплатный семинар для них организуют на площадке технопарка «Анкудиновка» 26 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В регионе насчитывается около 70 тысяч бизнесменов, которые используют систему «Честный знак». Министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов напомнил, что им доступны консультации в нижегородском Центре маркировки. Также для них проводят вебинары и другие занятия.
«Предстоящий семинар поможет участникам разобраться в ключевых требованиях маркировки, избежать распространенных ошибок и получить практические рекомендации от экспертов для применения в работе», — отметил Максим Черкасов.
В рамках этого мероприятия планируется разобрать алгоритм маркировки, требования к транспортной и групповой упаковке, особенности прохождения товаров через границу с учетом маркировки, а также вопросы ответственности за нарушения. После деловой части для участников организуют консультационную сессию, где они смогут задать индивидуальные вопросы.
На семинар приглашаются юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижегородской области. Семинар стартует 26 мая в 11.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 (технопарк «Анкудиновка»). Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Напомним, информация обо всех мерах поддержки производителей на федеральном и региональном уровнях доступна в центре «Мой бизнес», который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
