Семинар по маркировке товаров «Честный знак» проведут в нижегородском технопарке

В регионе насчитывается около 70 тысяч бизнесменов, которые используют систему «Честный знак». Министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов напомнил, что им доступны консультации в нижегородском Центре маркировки. Также для них проводят вебинары и другие занятия.