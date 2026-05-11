Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семинар по маркировке товаров «Честный знак» проведут в нижегородском технопарке

Участие в мероприятии смогут принять производители и импортеры.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородских производителей и импортеров научат маркировать товары через систему «Честный знак». Бесплатный семинар для них организуют на площадке технопарка «Анкудиновка» 26 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В регионе насчитывается около 70 тысяч бизнесменов, которые используют систему «Честный знак». Министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов напомнил, что им доступны консультации в нижегородском Центре маркировки. Также для них проводят вебинары и другие занятия.

«Предстоящий семинар поможет участникам разобраться в ключевых требованиях маркировки, избежать распространенных ошибок и получить практические рекомендации от экспертов для применения в работе», — отметил Максим Черкасов.

В рамках этого мероприятия планируется разобрать алгоритм маркировки, требования к транспортной и групповой упаковке, особенности прохождения товаров через границу с учетом маркировки, а также вопросы ответственности за нарушения. После деловой части для участников организуют консультационную сессию, где они смогут задать индивидуальные вопросы.

На семинар приглашаются юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижегородской области. Семинар стартует 26 мая в 11.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 (технопарк «Анкудиновка»). Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, информация обо всех мерах поддержки производителей на федеральном и региональном уровнях доступна в центре «Мой бизнес», который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее мы писали, что нижегородцы оценили удаленный формат работы.