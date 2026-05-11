Во Владимире прошла конференция врачей ультразвуковой диагностики

Конференция врачей ультразвуковой диагностики состоялась 15 апреля во Владимирской областной клинической больнице по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области.
На мероприятии обсуждались актуальные вопросы ультразвуковой диагностики пороков сердца у плода. Врач областной больницы Захар Горбунов выступил с докладом о пренатальной ультразвуковой диагностике транспозиции магистральных сосудов. Врач областного перинатального центра Анна Калинина рассказала о своем участии в конференции по порокам сердечно-сосудистой и центральной нервной системы плода в Ташкенте.
Главный внештатный специалист Владимирской области по ультразвуковой диагностике Михаил Буланов разобрал вопросы пренатальной диагностики общего артериального ствола, двойного отхождения магистральных сосудов из правого желудочка сердца и другие вопросы. Всего в конференции приняли участие более 30 врачей из всех районов области и города Владимира.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.