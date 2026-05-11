В Макеевке развернули 200-метровый флаг ДНР

В Макеевке молодежь развернула 200-метровый флаг ДНР.

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Молодежь ДНР развернула 200-метровый флаг республики в Макеевке в честь годовщины создания республики, рассказал РИА Новости руководитель «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

«Сегодня у нас 11 мая — День Донецкой Народной Республики, 12-я годовщина. Мы находимся в центре Макеевки, на площади Ленина, где макеевские ребята сейчас разворачивают 200-метровый триколор нашей Донецкой Народной Республики», — сказал Добровольский.

Он добавил, что в мероприятии приняли участие около 150 молодых активистов из Макеевки, которые сами выступали инициаторами акции.

«Спустя долгие годы мы можем с уверенностью заявить, что первоначальные цели, с которыми выходили люди в 2014 году, которые были не согласны с киевским режимом, достигнуты. Мы выиграли это противостояние, и сейчас мы находимся в большой стране, мы являемся частью Российской Федерации», — отметил собеседник агентства.

В ДНР 11 мая отмечают День Республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем проголосовали более 2,5 миллиона человек — около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% участников голосования. Уже на следующий день республика объявила о суверенитете.

ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года.

