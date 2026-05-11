Калининградцам дали месяц на обследования родинок

В конце мая проходит традиционная акция, направленная на раннее выявление меланомы кожи — одного из самых агрессивных видов рака, который способен быстро прогрессировать и метастазировать.
Как рассказали в региональном минздраве, с 25 мая по 26 июня в амбулаторно-поликлиническом отделении Центра специализированных видов медицинской помощи Калининградской области врачи будут диагностировать злокачественные новообразования кожи.
На данный момент рак кожи и меланома пока лидируют среди других видов онкологических заболеваний в регионе.
По статистике калининградского онкоцентра, в прошлом году врачи выявили 181 случай меланомы, из них 88% — на первой и второй стадиях, а также 977 случаев других злокачественных новообразований кожи, из которых на первой и второй стадиях — 98%. А с начала 2026 года уже выявлено 20 новых случаев меланомы и 98 других злокачественных новообразований кожи.
Для участия в акции необходимо предварительно записаться по телефону регистратуры центра 8 (4012) 313−185, расположенного по адресу: Калининград, ул. Барнаульская, 6.
Специалисты проведут бесплатные осмотры и обследования. Помните, что рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению.
Медики рекомендуют не пользоваться солярием, если загорать на воздухе, то до 11:00 или после 17:00.
Еще одна рекомендация — почаще проводить самоосмотр имеющихся родинок. Насторожить должно изменение цвета, размера, очертаний, объема, дискомфорт.