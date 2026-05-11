Калининградцам дали месяц на обследования родинок

Врачи-онкологи примут с 25 мая по 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

В конце мая проходит традиционная акция, направленная на раннее выявление меланомы кожи — одного из самых агрессивных видов рака, который способен быстро прогрессировать и метастазировать.

Как рассказали в региональном минздраве, с 25 мая по 26 июня в амбулаторно-поликлиническом отделении Центра специализированных видов медицинской помощи Калининградской области врачи будут диагностировать злокачественные новообразования кожи.

На данный момент рак кожи и меланома пока лидируют среди других видов онкологических заболеваний в регионе.

По статистике калининградского онкоцентра, в прошлом году врачи выявили 181 случай меланомы, из них 88% — на первой и второй стадиях, а также 977 случаев других злокачественных новообразований кожи, из которых на первой и второй стадиях — 98%. А с начала 2026 года уже выявлено 20 новых случаев меланомы и 98 других злокачественных новообразований кожи.

Для участия в акции необходимо предварительно записаться по телефону регистратуры центра 8 (4012) 313−185, расположенного по адресу: Калининград, ул. Барнаульская, 6.

Специалисты проведут бесплатные осмотры и обследования. Помните, что рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению.

Медики рекомендуют не пользоваться солярием, если загорать на воздухе, то до 11:00 или после 17:00.

Еще одна рекомендация — почаще проводить самоосмотр имеющихся родинок. Насторожить должно изменение цвета, размера, очертаний, объема, дискомфорт.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
