Калининградцам дали месяц на обследования родинок

По статистике калининградского онкоцентра, в прошлом году врачи выявили 181 случай меланомы, из них 88% — на первой и второй стадиях, а также 977 случаев других злокачественных новообразований кожи, из которых на первой и второй стадиях — 98%. А с начала 2026 года уже выявлено 20 новых случаев меланомы и 98 других злокачественных новообразований кожи.