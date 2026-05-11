БООР: охотники из Европы начали возвращаться в Беларусь за хорошими трофеями

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Иностранные охотники с удовольствием едут в Беларусь, здесь их привлекает достойный уровень организации охоты и доступные цены, заявил на пресс-конференции в понедельник начальник управления охотхозяйства Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Цебрук, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«В Беларуси их (иностранных охотников — Sputnik) привлекает доступность охоты, так как в большинстве стран дальнего зарубежья охота — дорогое хобби, не каждый может себе позволить. И много охотников с Запада направляется в Беларусь за хорошими трофеями, хорошими услугами по доступной цене», — сказал Юрий Цебрук.

По его словам, БООР ориентировано на оказание услуг по организации охоты белорусских охотников, но и заинтересовано в иностранцах.

«Чтобы для белорусских охотников цены не поднимались, часть лимита (по добыче зверя — Sputnik) нужно выставлять для иностранных охотников. У нас ведется активная работа по их привлечению. Есть все ресурсы. Это и ресурс животных — растет не только их численность, но и увеличивается разнообразие охотничьих видов», — подчеркнул он.

Представитель БООР отметил, что в Беларуси в настоящее время для иностранцев открыт весь перечень сезонов охоты.

«Поэтому они массово посещают нашу страну. (…) В большинстве своем это россияне, но в этом году подают заявки на право поохотиться и граждане Евросоюза. Постепенно восстанавливается количество охотников из дальнего зарубежья», — сказал Цебрук.

Охота по демократичным правилам

В свою очередь начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез подчеркнул, что въездной охотничий туризм в стране активно развивается.

«Это направление основано на достаточно демократичных правилах охоты по сравнению с соседями и стремительно увеличивающейся ресурсной базе диких животных», — сказал Козорез.

По его словам, эти два компонента играют основную роль в развитии въездного охотничьего туризма в стране. При этом Козорез сообщил, что рост прибыли от этого вида туризма в прошлом году составил 140% по сравнению с 2024 годом.

«Это говорит о том, что белорусские охотхозяйства достаточно конкурентоспособны на европейском рынке охотничьих услуг», — подчеркнул он.

