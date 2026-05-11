Мошенники обманывают воронежцев на продаже мангалов и «письмах» от силовиков

Воронежцев предупредили о том, что в последнее время активизировались мошенники, использующие начало дачного сезона и актуальную новостную повестку для обмана горожан. Злоумышленники постоянно обновляют свои схемы, выдавая себя за сотрудников известных компаний, госслужащих или представителей силовых структур. Чтобы не потерять деньги и не лишиться доступа к персональным данным, воронежцам стоит сохранять бдительность при получении любых неожиданных звонков или сообщений в мессенджерах. Об этом сообщил канал «Война с фейками» 10 мая.
Одной из самых популярных сезонных ловушек стало предложение дешевых товаров для отдыха. Аферисты обзванивают жителей региона от лица частных фирм, предлагая купить со скидкой наборы для дачи: мангалы, уголь или продукты. Главное условие — полная предоплата по ссылке в СМС. Кроме того, владельцам участков в СНТ под Воронежем стали приходить фальшивые уведомления о штрафах за нарушение земельного законодательства. В сообщении предлагают «погасить долг со скидкой» через поддельную страницу «Госуслуг», которая на самом деле крадет пароли от личных кабинетов.
Параллельно фиксируются случаи психологического давления через мессенджеры с использованием фейковых документов от Минобороны, Генпрокуратуры или ФСБ. Мошенники пугают воронежцев возбуждением уголовных дел за дискредитацию армии или финансирование ВСУ, присылая фотографии «официальных» постановлений. Важно помнить: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не используют WhatsApp или Telegram для уведомления граждан о следственных действиях. Проверить реальное наличие штрафов можно только лично в территориальных органах Росреестра или через официальный портал «Госуслуг».