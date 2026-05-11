Мошенники обманывают воронежцев на продаже мангалов и «письмах» от силовиков

Воронежцев предупредили о том, что в последнее время активизировались мошенники, использующие начало дачного сезона и актуальную новостную повестку для обмана горожан. Злоумышленники постоянно обновляют свои схемы, выдавая себя за сотрудников известных компаний, госслужащих или представителей силовых структур. Чтобы не потерять деньги и не лишиться доступа к персональным данным, воронежцам стоит сохранять бдительность при получении любых неожиданных звонков или сообщений в мессенджерах. Об этом сообщил канал «Война с фейками» 10 мая.