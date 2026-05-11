Пермское "Счастье не за горами" начинает уходить под воду

В Перми началось затопление культовой надписи на берегу Камы "Счастье не за горами". Уровень воды в реке поднимается медленно, но неуклонно после того, как 8 мая Камская гидроэлектростанция начала активный сброс воды.

Это делается для того, чтобы стабилизировать уровень воды в Камском водохранилище. Оно сейчас переполняется из-за усиленного таяния снегов и развития весеннего половодья.

Фото: Константин Бахарев.

Сейчас на ГЭС открыты все затворы водосливной плотины. Но это не помешало открытию навигации. По Каме начали ходить прогулочные суда и круизные теплоходы.

Фото: Константин Бахарев.

Около уходящей под воду надписи «Счастье не за горами», как всегда, собираются пермяки, гости города и туристы, прибывшие на круизных судах. Здесь проходят фотосессии, люди спешат запечатлеть это зрелище, которое происходит в Перми не каждый год.