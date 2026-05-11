В Острогожске госавтоинспекторы провели праздничную акцию вместе с детьми

В городе Острогожск Воронежской области на главной площади состоялась трогательная акция «Сквозь годы звенит Победа», приуроченная к 9 Мая. В ней приняли участие сотрудники госавтоинспекции и отряды юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) из детских садов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с начальником госавтоинспекции и инспекторами ДПС ребята раздавали прохожим бумажных голубей и журавлей — символы мира и памяти, а также георгиевские ленты. Юные горожане поздравляли ветеранов и всех присутствующих с великим праздником и читали стихи о героях Великой Отечественной войны.
Главная цель акции — сохранить память о подвиге дедов и прадедов, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы провели для детей и их родителей профилактические беседы о правилах дорожного движения. Они напомнили, как правильно переходить проезжую часть, что означают дорожные знаки и сигналы светофора, и почему так важно неукоснительно соблюдать ПДД даже в праздничные дни.